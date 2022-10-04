Хави раскрыл секретный план "Барселоны" на матч против "Интера"

Теги интер миланбарселонахави

Хави раскрыл секретный план "Барселоны" на матч против "Интера"

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, как его команда подготовилась к матчу с "Интером" в Лиге чемпионов.

Игра состоится сегодня в Милане и начнется в 22:00.

По словам испанского тренера, его подопечные постараются доминировать и воспользоваться тем, что "Интер" не в лучшей форме.

"Возможно, он будет действовать агрессивнее, жестче в защите из-за этого, но мы должны навязать ему свою игру.

Я не хочу менять стиль, который сделал клуб великим. Но я хочу адаптировать игру команды к действиям соперника. Мы всегда изучаем тех, против кого играем. Если мы вносим изменения, то для того, чтобы проявлять себя еще ярче. Такова наша ДНК, такова ДНК "Барсы", - отметил тренер.

Не пропустите: "Барселона" назначила сына легенды клуба на пост спортивного директора. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030

Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов