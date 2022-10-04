Хави раскрыл секретный план "Барселоны" на матч против "Интера"
Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, как его команда подготовилась к матчу с "Интером" в Лиге чемпионов.
Игра состоится сегодня в Милане и начнется в 22:00.
По словам испанского тренера, его подопечные постараются доминировать и воспользоваться тем, что "Интер" не в лучшей форме.
"Возможно, он будет действовать агрессивнее, жестче в защите из-за этого, но мы должны навязать ему свою игру.
Я не хочу менять стиль, который сделал клуб великим. Но я хочу адаптировать игру команды к действиям соперника. Мы всегда изучаем тех, против кого играем. Если мы вносим изменения, то для того, чтобы проявлять себя еще ярче. Такова наша ДНК, такова ДНК "Барсы", - отметил тренер.
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