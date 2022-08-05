Хави против ухода Обамеянга из "Барселоны"

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не хочет, чтобы из команды уходил габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, наставник каталонского клуба считает Обамеянга наряду с поляком Робертом Левандовски лучшими центрфорвардами в Европе.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать Обамеянга, так как по условиям контракта его зарплата должна значительно увеличиться.

В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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