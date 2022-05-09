Хави прокомментировал вероятный переход Холанда в "Манчестер Сити"

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Хави прокомментировал вероятный переход Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал слухи о переходе норвежского нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити".

"Я не буду много говорить об этом, чтобы не быть неуважительным по отношению к другим проектам. Хорош не только наш проект. "Сити" берет трофеи, борется за них.

Если он действительно переходит в "Сити", то из-за финансовых трудностей "Барсы", у меня нет в этом сомнений. Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам", – сказал испанский специалист.

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