Хави прокомментировал проблему с Кунде

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о ситуации с французским защитником Жюлем Кунде, который до сих пор не заявлен на чемпионат Испании.

"Меня беспокоит ситуация с Кунде. Если бы он был заявлен, то мог бы сыграть в матче с "Реалом Сосьедад". Но я должен отметить, что руководство клуба делает невероятную работу. Хотя меня беспокоит тот факт, что Жюль не может выходить на поле. Посмотрим, получится ли у нас решить этот вопрос", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что проблемой с заявкой Кунде является не соответствие "Барселоной" потолку зарплат Ла Лиги. Чтобы решить данную проблему каталонскому клубу необходимо расстаться с несколькими футболистами.

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