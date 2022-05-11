Хави прокомментировал победу над "Сельтой"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победу над "Сельтой" (3:1) в матче 36-го тура Ла Лиги.
"Возможно, мы не заслуживали слишком многого. В первом тайме действовали не очень хорошо. Мы должны играть лучше, должны понимать, чего требует игра.
Нам нужно больше терпения, больше контроля. Когда соперник остался в меньшинстве, стало полегче. В равных составах нам не хватало аккуратности, особенно в первом тайме.
Мы пытались изменить систему. Начали с тремя защитниками. Мы мало это тренировали, нам было некомфортно, и в результате мы снова изменили систему", - сказал испанский специалист.
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