Хави прокомментировал победу над "Сельтой"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победу над "Сельтой" (3:1) в матче 36-го тура Ла Лиги.

"Возможно, мы не заслуживали слишком многого. В первом тайме действовали не очень хорошо. Мы должны играть лучше, должны понимать, чего требует игра.

Нам нужно больше терпения, больше контроля. Когда соперник остался в меньшинстве, стало полегче. В равных составах нам не хватало аккуратности, особенно в первом тайме.

Мы пытались изменить систему. Начали с тремя защитниками. Мы мало это тренировали, нам было некомфортно, и в результате мы снова изменили систему", - сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Смолов прокомментировал выход в финал Кубка России. | http://soccernews.ru