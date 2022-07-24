Хави придумал новую позицию для де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави рассматривает голландского центрального полузащитника Френки де Йонга в качестве центрального защитника.

"Де Йонг может играть в центре обороны. Мне нравится Френки как футболист. Мы много раз говорили с ним, но я не буду рассказывать об этом. На позиции центрального защитника он может многое дать "Барселоне". У него хорошо это получается", - приводит слова Хави Diario Sport.

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о продаже 25-летнего де Йонга в "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов евро с учетом бонусов. Впрочем, сам футболист отказывается менять клуб.

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