Хави предложил революцию с матчами сборных по ходу сезона

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Хави предложил революцию с матчами сборных по ходу сезона

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави считает, что все матчи сборных нужно проводить в одну международную паузу.

По его словам, после выступлений в национальных командах его клуб потеря четырёх футболистов из-за травм.

"У ФИФА есть план по проведению чемпионата мира каждые два года – это вызывает ожесточённые споры. Но и есть вариант календаря, при котором сборные собираются и играют полтора месяца без остановок. После этого клубы получают футболистов на весь остаток сезона. Получился бы один временной слот с играми сборных. Я думаю, что это было бы хорошим решением, но это не зависит от меня", - отметил он.

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