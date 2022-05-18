Хави поделился мнением о Бускетсе

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Хави поделился мнением о Бускетсе

Фото: твиттер Бускетса\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о капитане своей команды Серхио Бускетсе.

"Все говорили, что мне будет трудно тренировать бывших товарищей по команде и друзей в "Барсе", но Серхио Бускетс очень облегчает мне задачу. Он всегда поддерживает тренера и своих товарищей по команде».

Бускетс - особенный. Он мой близкий друг и выдающийся капитан. Замечательно иметь в составе команды превосходного игрока, который очень хорошо понимает игру, всегда хорошо обороняется и обладает ДНК "Барсы".

Он лучший опорный полузащитник за последние 20 лет и будет одним из лучших в истории. Баланс и победный характер Бускетса - это нечто особенное. Он - идеальный игрок для роли опорника. Он доминирует во всех аспектах своей позиции", - сказал испанский специалист.

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