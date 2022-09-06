Хави отреагировал на информацию об уходе Пьянича из "Барселоны"
Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес косвенно подтвердил, что боснийский полузащитник Миралем Пьянич покинет клуб в ближайшее время.
"Пьянич принял решение. Оно должно сделать его более счастливым", - приводит слова Хави 90 Min.
Ранее сообщалось, что футболист получил выгодное предложение от клуба "Аль-Шарджа" из ОАЭ.
В нынешнем сезоне 32-летний Пьянич не провел за "Барселону" ни одного матча, так как выступал за "Бешикташ" на правах аренды. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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