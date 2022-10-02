Хави оценил рекордную гостевую серию "Барселоны" в гостях

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Хави оценил рекордную гостевую серию "Барселоны" в гостях

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Мальоркой" (1:0) в Ла Лиге.

Отметим, что это 18-й выездной матч чемпионата подряд, в котором каталонский клуб не проигрывает. Это стало рекордом для "Барсы".

"Я доволен. У нас все хорошо. Важный рекорд. Надеюсь, что он приведет к титулам. Я счастлив, потому что эта команда хороша: играет сложные выездные матчи и выигрывает их.  Это значит, что за нами стоит работа, что мы на правильном пути", – сказал он.

Напомним, что как минимум до сегодняшней игры "Реала" каталонцы возглавили турнирную таблицу.

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