Хави оценил победу "Барселоны" над "Мальоркой"

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением об игре своей команды в матче 34-го тура чемпионата Испаниии с "Мальоркой" (2:1).

"Мы должны были побеждать со счетом 3:0 и получить больше удовольствия от матча. Но наш футболист совершил ненужный фол и соперник получил шанс забить гол. Я считаю, что команда хорошо сыграла в этом матче. Три очка дают определенное спокойствие. У нас остаются еще пять матчей, победы в которых дадут нам возможность попасть в Лигу чемпионов", - приводит слова Хави AS.

"Барселона", набрав в 34 турах 66 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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