Хави неожиданно расхвалил Пьянича

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави оценил вероятность ухода полузащитника Миралема Пьянича.

По словам тренера, ему очень нравится этот футболист.

"Он всегда настроен на игру вперед и обладает большим техническим арсеналом. Мне понравилось, как он действовал сегодня в игре с "Ювентусом". Посмотрим, что произойдет до закрытия трансферного окна", — приводит Marca слова Хави.

Напомним, что в прошлом сезоне Пьянич играл в аренде в "Бешикташе", за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах.

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