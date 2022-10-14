Хави не хочет выпускать легенду "Барселоны" на матч с "Реалом"

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Хави не хочет выпускать легенду "Барселоны" на матч с "Реалом"

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Наставник "Барселоны" Хави не хочет выпускать защитника Жерара Пике на принципиальный матч с мадридским "Реалом" в чемпионате.

По данным Diario Sport, тренер надеется, что к 16 октября сможет восстановиться Жюль Кунде.

Источник пишет, что Хави недоволен игрой Пике в матче против "Интера" и потому хотел бы вернуть его на скамейку.

Кунде травмировался еще 22 сентября. Если все пойдет по плану, то он появится на поле с первой минуты в матче с "Реалом".

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