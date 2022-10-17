Хави назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Реалом"

Фото: инстаграм Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о поражении своей команды в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:3).

"Игра "Барселоны" меня беспокоит. Мы не играли не своем уровне. Мы не имеем права пропускать такие голы, как первый. В таких ситуациях нужно фолить. Я очень разочарован. Мы должны играть более рационально, а сейчас футболисты не знают, что им делать", - приводит слова Хави AS.

После поражения "Барселона" опустилась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги и на три очка отстает от лидирующего "Реала".

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