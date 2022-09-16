Хави назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Баварией"

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Хави назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Баварией"

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о поражении своей команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионов против "Баварии" (0:2).

"Все, кто смотрел этот матч, понимает, что "Барселона" могла одержать победу. Но нам не хватило эффективности в завершении атак. Нам необходимо было сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут, а также учиться на своих ошибках. Я провел разбор матча с игроками и указал на их ошибки. Футболисты были разочарованы тем, что не реализовали свои моменты. Мы провели хороший матч, но не забили голы. Нельзя упускать столько моментов в матче Лиги чемпионов. "Барселона" может обыграть любого соперника, но нам необходимо это доказать. В Лиге чемпионов нужно переиграть соперника, иначе переиграют тебя", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что в 3 и 4 турах группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" сыграет "Интером".

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