Хави намекнул на возвращение Месси в "Барселону"

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Хави намекнул на возвращение Месси в "Барселону"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави оценил вероятность возвращения нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в каталонский клуб.

По словам наставника, сейчас речи об этом не идет.

"Я бы хотел, чтобы этап Месси в "Барселоне" не закончился. Думаю, что такой человек заслуживает второго шанса, последнего шанса, но это в следующем году. У него есть контракт с другим клубом", — приводит слова Хави Marca.

35-летний Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 годы. Всего он провел за клуб 776 матчей во всех турнирах, забил 670 голов и отдал 302 результативные передачи. Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2023 года.

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