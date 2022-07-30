Хави намекнул на возвращение Месси в "Барселону"
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави оценил вероятность возвращения нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в каталонский клуб.
По словам наставника, сейчас речи об этом не идет.
"Я бы хотел, чтобы этап Месси в "Барселоне" не закончился. Думаю, что такой человек заслуживает второго шанса, последнего шанса, но это в следующем году. У него есть контракт с другим клубом", — приводит слова Хави Marca.
35-летний Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 годы. Всего он провел за клуб 776 матчей во всех турнирах, забил 670 голов и отдал 302 результативные передачи. Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2023 года.
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