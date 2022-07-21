Хави наконец смог присоединиться к "Барселоне" в США

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави наконец смог присоединиться к своей команде в турне по США.

Как сообщает Marca, до этого испанскому специалисту отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран.

Из-за запрета наставник каталонской команды пропустил первый матч "Барселоны" против "Интер Майами".

Ожидается, что Хави сможет приступить к работе со своей командой и подготовиться к матчу с "Реалом".

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