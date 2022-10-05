Хави крайне недоволен судейством в матче с "Интером"

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави остался недоволен судейством в матче Лиги чемпионов с "Интером" (0:1).

При подаче с фланга на последней минуте основного времени мяч попал в руку защитника "Интера" Дензела Думфриса в штрафной, но рефери решил не назначать 11-метровый в пользу каталонцев.

"Я взбешен, потому что это несправедливость, с которой нам теперь жить дальше. Мы потерпели очень серьезное поражение. Теперь мы в очень неприятной ситуации, впереди – три финала.

Судье придется объясниться, я считаю, что там была игра рукой. Судьи играют важную роль в футболе и потому должны объяснять свои решения. Но мне он ничего сказать не захотел", - сказал тренер.

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