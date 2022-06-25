Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб "Бенфики"
Фото: сайт "Бетиса"/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Зенита" O Jogo недавно завершил карьеру и сразу попробует себя в работе тренером.
Как пишет O Jogo, известный футболист вошёл в тренерский штаб португальской "Бенфики".
В новом клубе Гарсия будет помощником главного тренера Роджера Шмидта.
Последним клубом испанца была "Боавишта", за которую он выступал с 2020 года.
С 2014 по 2017 год Гарсия был игроком санкт-петербургского "Зенита".
Не пропустите: "Фиорентина" Кокорина продлит главного тренера. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Зенит" обменяет форварда на двух игроков "Коринтианса"
-
Глушенков подписал контракт с "Крыльями Советов"
-
Форвард "Локомотива" Кухта нашел новый клуб
-
Миллиард отступных: Родриго подпишет новый контракт с "Реалом"
-
Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб "Бенфики"
-
Овечкин поделился ожиданиями от своего первого матча за "Динамо"
-
Звезда "Лион" травмировался во время игры с воздушным змеем
-
Стало известно, собирается ли Шевченко вернуться к тренерской работе
-
Бывший хавбек ЦСКА Дуду записал обращение фанатам клуба
-
"Милан" нацелился на Зиеша
-
Макгиди нашел себе новый клуб
-
Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"
-
Слуцкий оценил перспективы "Рубина" после выхода из отпуска
-
Руни официально остался без работы
-
Форвард "Зенита" переходит в бразильский клуб
-
Жезус в шаге от перехода в "Арсенал"
-
В "Баварии" прокомментировали слухи об интересе к Роналду
-
ЦСКА проиграл первый матч под руководством Федотова
-
В УЕФА запретили играть "Шерифу" матчи Лиги чемпионов в Тирасполе
-
Зиньковский раскрыл подробности перехода в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14