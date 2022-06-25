Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб "Бенфики"

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Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб "Бенфики"

Фото: сайт "Бетиса"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Зенита" O Jogo недавно завершил карьеру и сразу попробует себя в работе тренером.

Как пишет O Jogo, известный футболист вошёл в тренерский штаб португальской "Бенфики".

В новом клубе Гарсия будет помощником главного тренера Роджера Шмидта.

Последним клубом испанца была "Боавишта", за которую он выступал с 2020 года.

С 2014 по 2017 год Гарсия был игроком санкт-петербургского "Зенита".

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