Хавьер Тебас прокомментировал победу "Реала" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу победы мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.

"Я смотрел финал дома, с женой. Очень счастлив. С давних пор победы «Реала» в еврокубках, на мой взгляд, являются триумфом испанского футбола.

"Реал" как клуб олицетворяет целостность, ценности и торжество национального спорта. Это правда, что иногда мы не согласны с тем, что делает "Мадрид", но это в большей степени личные вопросы.

Я поздравил в твиттере всех мадридцев, и его Флорентино Переса в том числе", – сказал функционер.

Напомним, что в финальном матче королевский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

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