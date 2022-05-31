Хавьер Тебас прокомментировал победу "Реала" в Лиге чемпионов
Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу победы мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.
"Я смотрел финал дома, с женой. Очень счастлив. С давних пор победы «Реала» в еврокубках, на мой взгляд, являются триумфом испанского футбола.
"Реал" как клуб олицетворяет целостность, ценности и торжество национального спорта. Это правда, что иногда мы не согласны с тем, что делает "Мадрид", но это в большей степени личные вопросы.
Я поздравил в твиттере всех мадридцев, и его Флорентино Переса в том числе", – сказал функционер.
Напомним, что в финальном матче королевский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.
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