Хавьер Савиола вернулся в "Барселону"

Фото: твиттер Хавьера Савиолы/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Барселоны" Хавьер Савиола вернулся в каталонский клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, аргентинец станет помощником главного тренера молодежной команды "Барселоны" - "Хувениль А" Оскара Лопеса.

40-летний Савиола выступал за "Барселону" с 2001 по 2007 годы. Также он играл за "Ривер Плейт", "Монако", "Севилью", "Реал", "Бенфику", "Малагу", "Олимпиакос", "Верону" и вновь "Ривер Плейт".

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