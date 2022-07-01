Хавбек "Шахтера" Педриньо нашел новый клуб

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Хавбек "Шахтера" Педриньо нашел новый клуб

Фото: твиттер Педриньо/Автор неизвестен

24-летний бразильский полузащитник донецкого "Шахтёра" Педриньо стал игроком "Атлетико Минейро".

Об этом сообщили на официальном сайте бразильского клуба.

Бразильский клуб арендовал известного футболиста до июня 2023 года. Аренда не включает в себя право выкупа.

В составе украинского клуба бразилец провел 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

До переезда в Украину он играл за "Бенфику".

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