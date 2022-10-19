Хавбек "Шахтера" Мудрик снова вырос в цене
Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо уверен в том, что за последнее время стоимость хавбека "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика значительно выросла.
По словам журналиста, футболист демонстрирует отличный уровень игры.
"Это игрок, чья стоимость, скорее всего, резко возросла с лета. В августе клуб хотел за него около 50 миллионов евро. Вероятно, тогда 40 миллионов евро плюс надбавки было достаточно.
Сегодня я уверен, что они хотят более 50 миллионов евро за свою звезду, возможно, сумма отступных может достигать 60-65 миллионов евро", - написал Романо.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13