Хавбек "Шахтера" Мудрик снова вырос в цене

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо уверен в том, что за последнее время стоимость хавбека "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика значительно выросла.

По словам журналиста, футболист демонстрирует отличный уровень игры.

"Это игрок, чья стоимость, скорее всего, резко возросла с лета. В августе клуб хотел за него около 50 миллионов евро. Вероятно, тогда 40 миллионов евро плюс надбавки было достаточно.

Сегодня я уверен, что они хотят более 50 миллионов евро за свою звезду, возможно, сумма отступных может достигать 60-65 миллионов евро", - написал Романо.

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