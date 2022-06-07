Хавбек "Шахтера" Мудрик близок к переходу в клуб Бундеслиги

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Хавбек "Шахтера" Мудрик близок к переходу в клуб Бундеслиги

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Леверкузенский "Байер" договорился о переходе полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Kicker.

По сведениям источника, немецкий и украинский клубы достигли устной договоренности о переходе игрока. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 20-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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