Хавбек сборной Камеруна перебрался в московское "Динамо"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Полузащитник "Янг Бойз" и сборной Камеруна Муми Нгамале стал футболистом московского "Динамо".

28-летний хавбек подписал контракт по схеме "2+1".

Стоимость футболиста оценивают в 4,7 млн евро.

Нгамале выступал за "Янг Бойз" с 2017 года, однако в текущем сезоне на поле он не появлялся.

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