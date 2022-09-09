Хавбек сборной Камеруна перебрался в московское "Динамо"
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Полузащитник "Янг Бойз" и сборной Камеруна Муми Нгамале стал футболистом московского "Динамо".
28-летний хавбек подписал контракт по схеме "2+1".
Стоимость футболиста оценивают в 4,7 млн евро.
Нгамале выступал за "Янг Бойз" с 2017 года, однако в текущем сезоне на поле он не появлялся.
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