Хавбек "Реала" Вальверде получил почетную награду в Уругвае
Фото: твиттер Федерико Вальверде/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим спортсменом года в Уругвае, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, футболист получил награду "Чарруа-де-Оро", которую вручает ассоциация спортивных журналистов Уругвая.
В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за "Реал" восемь матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|28
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
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|Сельта Виго
|20
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