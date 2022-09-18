Хавбек "Реала" Вальверде получил почетную награду в Уругвае

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Хавбек "Реала" Вальверде получил почетную награду в Уругвае

Фото: твиттер Федерико Вальверде/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим спортсменом года в Уругвае, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист получил награду "Чарруа-де-Оро", которую вручает ассоциация спортивных журналистов Уругвая.

В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за "Реал" восемь матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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