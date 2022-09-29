Хавбек "Реала" стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим игроком чемпионата Испании в сентябре, сообщается на официальном сайте турнира.

Хавбек занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В минувшем сезоне 24-летний Вальверде провел три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В борьбе за награду уругваец опередил Роберта Левандовски ("Барселона"), Дани Парехо ("Вильярреал"), Саму Кастильехо ("Валенсия"), Луиса Фелипе ("Бетис"), Браиса Мендеса ("Реал Сосьедад") и Нико Уильямса ("Атлетик").

Не пропустите: Бензема определился с будущим в "Реале". | https://dailysports.net