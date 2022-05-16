Хавбек "РБ Лейпциг" признан лучшим игроком Бундеслиги

Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

Французский полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку признан лучшим игроком сезона в чемпионате Германии, сообщается на официальном сайте Бундеслиги.

Хавбек занял первое место по результатам голосования для выбора команды сезона. Нкунку набрал 40 процентов голосов болельщиков, 30% - голосов клубов и 30% - голосов экспертов.

В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку провел 34 матча в чемпионате Германии, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

Не пропустите: "Вердер" вернулся в Бундеслигу. | https://dailysports.net