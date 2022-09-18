Хавбек ПСЖ Витинья сравнил Месси и Роналду

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Хавбек ПСЖ Витинья сравнил Месси и Роналду

Фото: твиттер Витиньи/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Витинья поделился мнением об одноклубнике нападающем Лионеле Месси и соотечественнике форварде Криштиану Роналду.

"У Месси и Роналду намного больше общих характеристик, чем отличий. И у того, и у другого есть свой стиль игры и свои качества, но у них огромное количество сходств. Одной из схожих черт является тот факт, что они все время стремятся добиться большего, независимо от имеющихся достижений. Для меня было бы здорово иметь хотя бы половину их качеств. Желание продолжать забивать голы, отдавать голевые передачи, помогать команде... Вот что определяет их, как лучших в истории. Для меня является честью одновременно играть с ними", - приводит слова Витиньи O Jogo.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 10 матчей, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. На счету 37-летнего Роналду один забитый мяч в восьми поединках.

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