Хавбек ПСЖ Эррера оценил шансы Неймара на "Золотой мяч"

Фото: твиттер Андера Эрреры/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера выразил мнение, что его одноклубник бразильский нападающий Неймар еще может завоевать "Золотой мяч" до конца карьеры.

"Мы дружим с Неймаром. Он не сворачивает со своего пути, и это заслуживает восхищения. Неймар входит в топ-5 лучших футболистов в мире. Я не исключаю, что он еще может выиграть "Золотой мяч", - приводит слова Эрреры AS.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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