Хавбек "Партизана" переходит в ЦСКА

Фото: инстаграм "Партизана"/Автор неизвестен

Хавбек "Партизана" Саша Здьелар в ближайшее время официально станет игроком ЦСКА.

Белградский клуб в своих соцсетях уже написал об уходе 27-летнего полузащитника.

Ранее в СМИ писали, что трансфер футболиста в ЦСКА согласован.

По предварительной информации, Здьелар подпишет с армейцами контракт на три сезона.

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