Хавбек "Партизана" переходит в ЦСКА
Фото: инстаграм "Партизана"/Автор неизвестен
Хавбек "Партизана" Саша Здьелар в ближайшее время официально станет игроком ЦСКА.
Белградский клуб в своих соцсетях уже написал об уходе 27-летнего полузащитника.
Ранее в СМИ писали, что трансфер футболиста в ЦСКА согласован.
По предварительной информации, Здьелар подпишет с армейцами контракт на три сезона.
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