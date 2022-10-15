Хавбек "Ливерпуля" высказался о своей серьезной травме

Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен

Хавбек "Ливерпуля" Артур рассказал, как чувствует себя после тяжелой травмы.

Как известно, футболист выбыл на 3-4 месяца из-за травмы, полученной на тренировке.

"Сейчас мне нужно не опускать голову, побыть с моей семьей и сделать все необходимое вместе с командой, чтобы как можно скорее вернуться окрепшим. Препятствия не помешают мне продвигаться вверх, у меня есть большие амбиции показать, на что я способен на поле.

А пока я буду продолжать поддерживать одноклубников по «Ливерпулю» и мою любимую сборную Бразилии. Спасибо за все сообщения поддержки!" – написал бразилец в соцсетях.

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