Хавбек "Ливерпуля" высказался о своей серьезной травме

Теги ливерпульартур рамос

Хавбек "Ливерпуля" высказался о своей серьезной травме

Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен

Хавбек "Ливерпуля" Артур рассказал, как чувствует себя после тяжелой травмы.

Как известно, футболист выбыл на 3-4 месяца из-за травмы, полученной на тренировке.

"Сейчас мне нужно не опускать голову, побыть с моей семьей и сделать все необходимое вместе с командой, чтобы как можно скорее вернуться окрепшим. Препятствия не помешают мне продвигаться вверх, у меня есть большие амбиции показать, на что я способен на поле.

А пока я буду продолжать поддерживать одноклубников по «Ливерпулю» и мою любимую сборную Бразилии. Спасибо за все сообщения поддержки!" – написал бразилец в соцсетях.

Не пропустите: "Ливерпуль" потерял семь игроков перед матчем с "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду может перейти в "Барселону"

Роналду может перейти в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов