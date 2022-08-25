Хавбек "Кристал Пэлас" может перейти в московское "Динамо"

Теги кристал пэласдинамо москвалука миливоевич

Хавбек "Кристал Пэлас" может перейти в московское "Динамо"

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

Московское "Динамо" может приобрести полузащитника "Кристал Пэлас" Луку Миливоевича.

Как сообщает источник "Чемпионата", Миливоевич – одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться.

В текущем сезоне 31-летний опорный хавбек провёл за команду четыре матча во всех турнирах и забил один гол.

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