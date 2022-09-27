Хавбек киевского "Динамо" забил первый гол за сборную в Лиге наций

Теги грузиягеоргий цитаишвили

Хавбек киевского "Динамо" забил первый гол за сборную в Лиге наций

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Игрок польского футбольного "Леха" Георгий Цитаишвили, который принадлежит киевскому "Динамо", вчера отметился первым голом  за национальную команду Грузии.

В матче 6-го тура Лиги наций против сборной Гибралтара Цитаишвили укрепил преимущество своей команды забив второй мяч на 48-й минуте игры.

За сборную Грузии хавбек провел всего четыре матча. Ранее он выступал за молодежную сборную Украины, но решил сменить гражданство.

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