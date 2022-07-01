Хавбек киевского "Динамо" перебрался в польский "Лех"

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Хавбек киевского "Динамо" перебрался в польский "Лех"

Фото: сайт "Леха"/Автор неизвестен

Пресс-служба познаньского "Леха" на официальном сайте объявила о переходе грузинского полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили.

Польский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года.

21-летний Цитаишвили выступает за "Динамо" с 2018 года. Всего он провел за клуб 24 матча и отдал две голевые передачи. Сдавался в аренду "Ворскле", "Черноморцу" и "Висле". За сборную Грузии сыграл пять матчей. Обладатель Кубка Украины, 2-кратный обладатель Суперкубка Украины, победитель молодежного чемпионата мира-2019.

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