Хавбек киевского "Динамо" Цыганков заинтересовал испанские клубы

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

24-летний хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков заинтересовал два клуба из чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, в услугах футболиста заинтересованы "Севилья" и "Вильярреал".

Интересно, что у украинца остался год по контракту с киевским клубом, а значит испанские клубы могут вернуться к его кандидатуре в конце сезона с целью подписания на правах свободного агента.

За "Динамо" Цыганков провёл 217 матчей во всех турнирах, в которых отметился 86 голами и 59 результативными передачами.

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