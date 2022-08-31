Хавбек киевского "Динамо" Цыганков заинтересовал испанские клубы
Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен
24-летний хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков заинтересовал два клуба из чемпионата Испании.
Как сообщает Marca, в услугах футболиста заинтересованы "Севилья" и "Вильярреал".
Интересно, что у украинца остался год по контракту с киевским клубом, а значит испанские клубы могут вернуться к его кандидатуре в конце сезона с целью подписания на правах свободного агента.
За "Динамо" Цыганков провёл 217 матчей во всех турнирах, в которых отметился 86 голами и 59 результативными передачами.
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