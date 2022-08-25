Хавбек "Фейеноорда" перешел в "Бенфику"
Фото: сайт "Бенфики"/Автор неизвестен
Хавбек "Фейеноорда" Фредрик Эурснес стал игроком "Бенфики".
Как сообщает пресс-служба португальского клуба, контракт игрока сборной Норвегии с новой командой рассчитан на 5 сезонов.
"Для меня это большой день. Подписание контракта с таким клубом — это впечатляюще, и я очень счастлив. Это очень, очень большой клуб с болельщиками по всему миру", — сказал футболист.
В прошлом сезоне 26-летний норвежец сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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|Команда
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|Аякс
|34
|86
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|ПСВ
|34
|83
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|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
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|Эммен
|34
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|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
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|НАК Бреда
|34
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