Хавбек "Фейеноорда" перешел в "Бенфику"

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Хавбек "Фейеноорда" перешел в "Бенфику"

Фото: сайт "Бенфики"/Автор неизвестен

Хавбек "Фейеноорда" Фредрик Эурснес стал игроком "Бенфики".

Как сообщает пресс-служба португальского клуба, контракт игрока сборной Норвегии с новой командой рассчитан на 5 сезонов.

"Для меня это большой день. Подписание контракта с таким клубом — это впечатляюще, и я очень счастлив. Это очень, очень большой клуб с болельщиками по всему миру", — сказал футболист.

В прошлом сезоне 26-летний норвежец сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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