Хавбек "Динамо" Шиманьски близок к смене клуба

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Хавбек "Динамо" Шиманьски близок к смене клуба

Фото: соцсети Себастьяна Шиманьски / Автор неизвестен

Полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски может перейти в чемпионат Нидерландов.

По сведениям журналиста Томаша Влодарчика, футболиста хочет арендовать "Фейеноорд". Инсайдер отметил, что в договор будет включена опция выкупа.

Между клубами продолжаются интенсивные переговоры, и соглашение должно быть достигнуто в ближайшее время.

В прошлом сезоне Шиманьски провел 27 матчей в чемпионате России, в которых совершил 14 результативных действий. 

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