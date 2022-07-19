Хавбек "Динамо" Шиманьски близок к смене клуба
Фото: соцсети Себастьяна Шиманьски / Автор неизвестен
Полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски может перейти в чемпионат Нидерландов.
По сведениям журналиста Томаша Влодарчика, футболиста хочет арендовать "Фейеноорд". Инсайдер отметил, что в договор будет включена опция выкупа.
Между клубами продолжаются интенсивные переговоры, и соглашение должно быть достигнуто в ближайшее время.
В прошлом сезоне Шиманьски провел 27 матчей в чемпионате России, в которых совершил 14 результативных действий.
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