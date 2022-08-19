Хавбек "Динамо" Моро может покинуть клуб

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

Полузащитник "Динамо" Никола Моро может покинуть клуб и уехать в Италию.

К 24-летнему хавбеку бело-голубых проявляет интерес местная "Болонья".

По данным инсайдера Николо Скиры, переговоры о возможном трансфере хорвата уже стартовали.

Напомним, что Моро перешел в московский клуб из загребского "Динамо" в 2020 году за 7 млн евро.

В этом сезоне хавбек провел в Мир РПЛ пять матчей, отметившись двумя результативными передачами.

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