Хавбек "Динамо" Моро может покинуть клуб
Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен
Полузащитник "Динамо" Никола Моро может покинуть клуб и уехать в Италию.
К 24-летнему хавбеку бело-голубых проявляет интерес местная "Болонья".
По данным инсайдера Николо Скиры, переговоры о возможном трансфере хорвата уже стартовали.
Напомним, что Моро перешел в московский клуб из загребского "Динамо" в 2020 году за 7 млн евро.
В этом сезоне хавбек провел в Мир РПЛ пять матчей, отметившись двумя результативными передачами.
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