Хавбек "Барселоны" Пуч может перебраться в МЛС
Фото: твиттер Рикарда Пуча/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Рикард Пуч может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, американский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются еще несколько клубов МЛС.
В прошлом сезоне 22-летний Пуч провел за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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