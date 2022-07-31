Хавбек "Барселоны" Пуч может перебраться в МЛС

Фото: твиттер Рикарда Пуча/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Рикард Пуч может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, американский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются еще несколько клубов МЛС.

В прошлом сезоне 22-летний Пуч провел за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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