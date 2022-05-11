Хамес высказался о возможном возвращении в Европу

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Хамес высказался о возможном возвращении в Европу

Фото: твиттер Хамеса\Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Аль-Райяна" Хамес Родригес не исключает своего возвращения в европейский футбол.

"Скоро откроется трансферный рынок, посмотрим. Пойду туда, куда позовут. Есть возможность вернуться в элиту.

Посмотрим, кто хочет мою левую ногу", – сказал 30-летний экс-полузащитник "Реала".

Отметим, что соглашение Хамеса с катарским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Катара колумбиец сыграл в 12 матчах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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