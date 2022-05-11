Хамес Родригес рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Фото: твиттер Хамеса Родригеса/Автор неизвестен
Бывший футболист "Реала" Хамес Родригес заявил, что в финале Лиги чемпионов он будет болеть не за королевский клуб, а за "Ливерпуль".
"Я очень люблю "Реал", мои бывшие одноклубники до сих пор там играют. Но я хочу, чтобы победил "Ливерпуль", так как за них выступает Луис Диас. Англичане могут провести отличный матч", - приводит слова Родригеса Cope.
Матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится 28 мая.
Не пропустите: Гонсалес может покинуть "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
-
Ваноли высказался о возможном уходе из "Спартака"
-
"Ференцварош" Черчесова выиграл Кубок Венгрии
-
Определился чемпион Нидерландов
-
Хамес Родригес рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
-
Мостовой высказался о проблемах "Зенита" в Лиге чемпионов
-
"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1
-
"Зенит" нашел нового вратаря в РПЛ
-
Определились финалисты Кубка России
-
"Спартак" вышел в финал Кубка России
-
В "Спартаке" высказались о будущем Ваноли
-
Гонсалес может покинуть "Барселону"
-
Промес забил юбилейный гол за "Спартак"
-
Яя Туре отказался от сотрудничества с Селюком
-
Гвардиола ответил на критику в адрес "Манчестер Сити" из-за больших трат
-
Стал известен следующий клуб Ди Марии
-
Моуринью рассказал о целях "Ромы" на следующий сезон
-
Кроос высказался о проходе "Манчестер Сити" в ЛЧ
-
Левандовски хочет уйти из "Баварии" из-за отношения клуба
-
Гюндоган раскритиковал современное общество
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4