Хамес Родригес рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Хамеса Родригеса/Автор неизвестен

Бывший футболист "Реала" Хамес Родригес заявил, что в финале Лиги чемпионов он будет болеть не за королевский клуб, а за "Ливерпуль".

"Я очень люблю "Реал", мои бывшие одноклубники до сих пор там играют. Но я хочу, чтобы победил "Ливерпуль", так как за них выступает Луис Диас. Англичане могут провести отличный матч", - приводит слова Родригеса Cope.

Матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится 28 мая.

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