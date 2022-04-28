Хамес Родригес получил два предложения из АПЛ

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Хамес Родригес получил два предложения из АПЛ

Фото: твиттер Хамеса Родригеса/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Эр-Райяна" Хамес Родригес может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют лондонский "Вест Хэм" и бирмингемская "Астон Вилла". Ради перехода хавбек даже готов пойти на снижение зарплаты.

В нынешнем сезоне 30-летний Родригес провел за "Эр-Райян" 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с катарским клубом действует до лета 2024 года.

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