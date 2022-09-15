Хамес Родригес перешел в топ-клуб Греции

Фото: сайт "Олимпиакоса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Олимпиакоса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Эр-Райяна" и сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Сумма трансфера и детали личного контракта игрока не разглашаются.

31-летний Родригес выступал за "Эр-Райян" с 2021 года, провел за клуб 15 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Энвигадо", "Банфилд", "Порту", "Монако", "Реал", "Баварию" и "Эвертон". За сборную Колумбии сыграл 86 матчей и забил 24 гола.

Не пропустите: "Барселона" будет играть в форме непривычного цвета. | https://dailysports.net