Хамес Родригес определился с новым клубом
Фото: твиттер Хамеса Родригеса/Автор неизвестен
Колумбийский полузащитник "Аль-Райяна" Хамес Родригес может перейти в "Ботафого", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению.
30-летний Родригес в минувшем сезоне провел за "Аль-Райан" 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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