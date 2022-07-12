Хамес Родригес может стать игроком "Ромы"
Фото: твиттер Хамеса Родригеса/Автор неизвестен
Хавбек "Аль-Райяна" Хамес Родригес может стать игроком римской "Ромы".
Как сообщает AS, колумбийский футболист намерен вернуться в чемпионат из Европы и римский клуб дня его - один из лучших вариантов, так как команду тренирует португалец Жозе Моуринью.
Отметим, что 30-летний Хамес Родригес провёл 86 матчей за сборную Колумбии, в которых забил 24 мяча.
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