Хамес Родригес может стать игроком "Ромы"

Фото: твиттер Хамеса Родригеса/Автор неизвестен

Хавбек "Аль-Райяна" Хамес Родригес может стать игроком римской "Ромы".

Как сообщает AS, колумбийский футболист намерен вернуться в чемпионат из Европы и римский клуб дня его - один из лучших вариантов, так как команду тренирует португалец Жозе Моуринью.

Отметим, что 30-летний Хамес Родригес провёл 86 матчей за сборную Колумбии, в которых забил 24 мяча.

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