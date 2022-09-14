Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Греции

Фото: твиттер Хамеса Родригеса/Автор неизвестен

Хамес Родригес близок к переходу в клуб чемпионата Греции.

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок сборной Колумбии близок к переходу в "Олимпиакос".

Уже до конца этого дня колумбиец прилетит в Грецию, где клуб назначил медосмотр.

Напомним, что звездный футболист играет за катарский "Аль-Райян". По данным источника, стороны достигли устного соглашения о переходе игрока на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел 1 матч.

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