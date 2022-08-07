Хадсон-Одои заявил о желании покинуть "Челси"

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Хадсон-Одои заявил о желании покинуть "Челси"

Фото инстаграм Каллума Хадсона-Одои/Автор неизвестен

Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои хочет уйти из клуба, чтобы получать регулярную игровую практику.

Как  сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет, в услугах 21-летнего игрока заинтересованы дортмундская "Боруссия" и другие европейские клубы. 

В то же время журналист Фабрицио Романо отмечает, что запрос по поводу аренды этого игрока делал "Саутгемптон", а недавно им интересовался "Лестер".

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