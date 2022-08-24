Хадсон-Одои близок к переходу в "Байер"

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Хадсон-Одои близок к переходу в "Байер"

Фото инстаграм Каллума Хадсона-Одои/Автор неизвестен

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои близок к переходу в стан леверкузенского "Байера".

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между клуба уже на заключительной стадии.

Ожидается, что молодой футболист перейдет в немецкую команду на правах аренды.

Медосмотр и подписание документов состоятся в ближайшие 48 часов.

В прошлом сезоне АПЛ хавбек провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. 

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