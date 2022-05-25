Хаби Алонсо поделился мнением о Клоппе

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Хаби Алонсо поделился мнением о Клоппе

Фото: твиттер Алонсо\Автор неизвестен

Главный тренер "Реал Сосьедада Б" Хаби Алонсо, ранее выступавший в составе "Ливерпуля" и мадридского "Реала", поделился мнением о наставнике "красных" Юргене Клоппе.

"Он интенсивный, он очень страстный, и я думаю, что одно из его лучших качеств заключается в том, что он может получить максимум от своих игроков.

Что бы ни случилось, даже если "Реал" победит, то "Ливерпуль" победит в будущем. Посмотрим. Это финал Лиги чемпионов, так что просто наслаждайтесь". - сказал испанский специалист.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже и в нем сыграют "Реал" и "Ливерпуль".

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