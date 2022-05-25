Хаби Алонсо поделился мнением о Клоппе
Фото: твиттер Алонсо\Автор неизвестен
Главный тренер "Реал Сосьедада Б" Хаби Алонсо, ранее выступавший в составе "Ливерпуля" и мадридского "Реала", поделился мнением о наставнике "красных" Юргене Клоппе.
"Он интенсивный, он очень страстный, и я думаю, что одно из его лучших качеств заключается в том, что он может получить максимум от своих игроков.
Что бы ни случилось, даже если "Реал" победит, то "Ливерпуль" победит в будущем. Посмотрим. Это финал Лиги чемпионов, так что просто наслаждайтесь". - сказал испанский специалист.
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже и в нем сыграют "Реал" и "Ливерпуль".
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18